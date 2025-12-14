Vittoria granata a Picerno la voce dei tifosi | Salviamo solo il risultato

La vittoria del Picerno contro il granata porta con sé emozioni e tensioni. La sesta rimonta stagionale ha regalato tre punti e un po' di sollievo, ma la tensione tra i tifosi resta palpabile. L’articolo analizza le reazioni dei sostenitori, concentrandosi sulla necessità di salvare il risultato e sulle emozioni che questa vittoria ha suscitato.

La sesta vittoria in rimonta del campionato ha restituito tre punti, un pizzico di serenità. Non fodera, però, gli occhi di prosciutto, soprattutto quelli dei tifosi. Dopo aver agguantato il successo al 97', sul campo del Picerno, ultimo in classifica, i supporter della Salernitana invitano la. Salernotoday.it Picerno-Salernitana 1-2: colpo esterno allo scadere dei granata - Salernitana di Sabato 13 dicembre 2025: Ferrari e Longobardi ribaltano il gol di Pugliese nel primo tempo ... calciomagazine.net

Cuore granata a Picerno: Salernitana ribalta il match e torna a vincere – Le FOTO del match - Stampa La Salernitana ritrova il successo in trasferta e conquista sul campo del Picerno tre punti fondamentali nella rincorsa alla testa della classifica. salernonotizie.it

Doppia vittoria fra i giovanissimi granata: la under 14 supera il fanalino Campobasso e in classifica dopo 6 giornate nel gruppo 7 raggiunge quota 12 punti alle spalle dell capolista Napoli. L'under 13 invece mantiene la vetta con il Napoli vincendo a Bari nel g - facebook.com facebook

? Il tecnico granata Marco #Baroni ha così commentato la vittoria odierna contro la #Cremonese: "Atteggiamento da Toro, da squadra. SI parte da qui, dal lavoro. Abbiamo recuperato Ismajli e Simeone, Zapata sta crescendo... è tutto importante, oltre ai tre pu x.com

© Salernotoday.it - Vittoria granata a Picerno, la voce dei tifosi: "Salviamo solo il risultato"

Despacito granata a Terni

Video Despacito granata a Terni Video Despacito granata a Terni