Vittoria granata a Picerno la voce dei tifosi | Salviamo solo il risultato

La vittoria del Picerno contro il granata porta con sé emozioni e tensioni. La sesta rimonta stagionale ha regalato tre punti e un po' di sollievo, ma la tensione tra i tifosi resta palpabile. L’articolo analizza le reazioni dei sostenitori, concentrandosi sulla necessità di salvare il risultato e sulle emozioni che questa vittoria ha suscitato.

La sesta vittoria in rimonta del campionato ha restituito tre punti, un pizzico di serenità. Non fodera, però, gli occhi di prosciutto, soprattutto quelli dei tifosi. Dopo aver agguantato il successo al 97', sul campo del Picerno, ultimo in classifica, i supporter della Salernitana invitano la. Salernotoday.it

