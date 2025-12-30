Al Franchi arriva la Cremonese La delusione e ’solo per la maglia’ Tifosi altra domenica di passione

Al Franchi si presenta la Cremonese, in una giornata che promette ancora una volta emozioni e passione per i tifosi. La recente delusione al Tardini ha lasciato incertezza e rabbia tra gli appassionati, alimentando la voglia di riscatto. Una domenica di attesa e speranza per la Fiorentina, che cerca di ritrovare la propria strada e consolidare il proprio cammino nel campionato.

La delusione provata sabato pomeriggio al Tardini è ancora lì, mista alla rabbia di chi pensava (e sperava) che la Fiorentina avesse imboccato finalmente la strada giusta. I 3.500 di Parma si sono sentiti traditi una volta di più e tutto sommato è questo il sentimento che prevale all’interno della tifoseria gigliata. Che comunque non ha intenzione di mollare. Il tifo organizzato sta studiando altre iniziative per provare a dare una scossa agli uomini di Vanoli, in questo momento ritenuti i responsabili. Vero che qualche coro si è sentito anche all’indirizzo di Rocco Commisso, ma il gruppo squadra allestito dovrebbe essere in grado almeno di salvarsi con le proprie forze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

