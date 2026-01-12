La Preside anticipazioni seconda puntata del 19 gennaio | Eugenia stringe un patto pericoloso con Nicola

Ecco un’introduzione adatta alle esigenze indicate: Le anticipazioni della seconda puntata di

Le anticipazioni della seconda puntata de La Preside, in onda domenica 19 gennaio su Rai1. Eugenia affronta l'ostruzionismo delle famiglie e scopre segreti oscuri: il patto con Nicola cambierà tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: A testa alta, anticipazioni seconda puntata del 14 gennaio: Marco rischia la vita, una donna medita vendetta

Leggi anche: A Testa Alta, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 14 gennaio 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A testa alta, anticipazioni della seconda puntata; A testa alta, anticipazioni seconda puntata del 14 gennaio: Marco rischia la vita, una donna medita vendetta; Sabrina Ferilli in A testa alta, quante puntate sono e anticipazioni del 14 gennaio; A testa alta: la trama del terzo e del quarto episodio.

La Preside, le anticipazioni della prossima puntata in onda il 19 gennaio: il corpo docente si spacca - La prima serata de "La Preside" ha mostrato senza sconti il volto più complesso della scuola di periferia. ilmattino.it