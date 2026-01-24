Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che potrebbe imporre dazi al 100% sui prodotti canadesi se il Canada dovesse concludere un accordo con la Cina. Queste dichiarazioni rappresentano un’ulteriore escalation nelle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada, con potenziali ripercussioni sui mercati e sulle relazioni internazionali. La situazione resta da monitorare attentamente, mentre si attende una risposta ufficiale dalle parti coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La minaccia del presidente Usa. Donald Trump torna ad alzare i toni contro il Canada. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un duro avvertimento al governatore Mark Carney, accusandolo di voler trasformare il Paese in un punto di passaggio strategico per le merci cinesi dirette verso il mercato americano. Secondo Trump, un simile scenario sarebbe inaccettabile per Washington e rappresenterebbe un rischio diretto per gli interessi economici e commerciali degli Stati Uniti. «La Cina distruggerebbe il Canada». Nel suo intervento, Trump ha usato parole particolarmente forti, sostenendo che un accordo tra Ottawa e Pechino avrebbe conseguenze devastanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump ‘avverte’ Carney: «Dazi al 100% se il Canada stringe un patto con la Cina»

L’ex presidente della Commissione Ue avverte da Davos che l'Europa è pronta a rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia. Intervistato da Europe Today, Jean-Claude Juncker evoca lo strumento anti-coercizione di Bruxelles per difendere gli intere - facebook.com facebook

Mark Carney - premier canadese - avverte i paesi che sono stati acquiescenti di fronte alle politiche predatorie di Trump: «C'è una forte tendenza ad adeguarsi, cercare accomodamenti, evitare guai, sperando che l'obbedienza possa comprare sicurezza. Non x.com