La cosa nera di Vannacci può valere il 3% dei voti ma il generale ha poche truppe

Il generale Roberto Vannacci ha ormai preso di mira il centrodestra e il governo, ma al momento ha poche truppe al suo fianco. La sua “cosa nera” potrebbe portargli circa il 3% dei voti, secondo le prime stime, ma non sembra riuscire a raccogliere molto consenso tra gli altri partiti. In questa fase, Vannacci si chiede come muoversi, mentre il suo nome continua a far discutere.

Roma – Se non fosse che il paragone potrebbe essergli sgradito, forse il generale Roberto Vannacci ora è nella fase in cui chiedersi, come Lenin, «che fare?». Che fare, ora che il campione di preferenze delle Europee 2024, pesante un quarto abbondante dei voti del partito che l'ha ospitato fino a ieri, si è lanciato nel mare ignoto della politica in prima persona con un partito tutto suo, Futuro Nazionale?

