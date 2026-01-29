Cosa vuole fare il generale Roberto Vannacci e cosa può realisticamente fare

Roberto Vannacci torna a far parlare di sé con annunci che fanno discutere. Questa volta il generale sembra deciso a creare un nuovo partito, a uscire dalla Lega e a conquistare il 20% alle prossime elezioni. Ma tutto questo è realizzabile o sono parole e provocazioni? La domanda resta aperta.

Siamo alle solite: Roberto Vannacci pronto a fare un partito, a uscire dalla Lega, a prendere il 20% alle elezioni e a rivoluzionare la politica italiana. Forse.

