al teatro bracco la farsa di scarpetta con attanasio e pinto rivive negli anni settanta

NAPOLI – Dal 5 febbraio il Teatro Bracco di Napoli accoglie “Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta, proposto in una nuova versione scenica con l’adattamento e la regia di Salvatore Pinto, che condivide il palcoscenico con Enzo Attanasio in un meccanismo comico calibrato tra rispetto della tradizione e libertà interpretativa. Accanto a loro Ivano Schiavi e Stefano Sannino, in un cast ampio e articolato che conta complessivamente quindici interpreti. Lo spettacolo, voluto e programmato in abbonamento da Caterina De Santis, direttrice artistica e anima del Teatro Bracco, trasporta la celebre farsa scarpettiana negli anni Settanta: un’operazione di riscrittura che non snatura la matrice originaria ma la attraversa con libertà, innestandovi suggestioni cromatiche e comportamentali di un’epoca più prossima a noi, fertile di eccessi, ironia e disincanto. 🔗 Leggi su Primacampania.it

