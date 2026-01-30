Al Teatro Bracco la farsa di Scarpetta con Attanasio e Pinto rivive negli anni Settanta

Al Teatro Bracco di Napoli torna in scena “Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta. A portarla sul palco sono Enzo Attanasio e Salvatore Pinto, che firma anche l’adattamento e la regia. Lo spettacolo, in programmazione dal 5 febbraio, propone una versione moderna della commedia, mantenendo il ritmo e le battute di sempre. La regia di Pinto mescola fedeltà alla tradizione e libertà interpretativa, mentre Attanasio dà vita a un personaggio che fa ridere e riflettere. La commedia rivive negli anni Settanta, tra ris

Accanto a loro Ivano Schiavi e Stefano Sannino, in un cast ampio e articolato che conta complessivamente quindici interpreti. Lo spettacolo, voluto e programmato in abbonamento da Caterina De Santis, direttrice artistica e anima del Teatro Bracco, trasporta la celebre farsa scarpettiana negli anni Settanta: un'operazione di riscrittura che non snatura la matrice originaria ma la attraversa con libertà, innestandovi suggestioni cromatiche e comportamentali di un'epoca più prossima a noi, fertile di eccessi, ironia e disincanto. In scena fino a domenica 8 febbraio (feriali ore 21, sabato ore 19.30, domenica ore 18.

