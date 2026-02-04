Ho ucciso mia sorella la confessione di Giuseppe Musella alla polizia

Giuseppe Musella si è presentato in commissariato e ha confessato di aver ucciso sua sorella Jlenia. La tragedia è avvenuta nella loro casa nel Rione Conocal, dove i due vivevano da soli. I vicini hanno sentito urla e rumori forti prima che arrivassero le forze dell’ordine. Ora si attende l’interrogatorio per capire cosa abbia spinto Giuseppe a compiere questo gesto.

Vivevano da soli, nella casa del Rione Conocal, tra sogni di ragazzi e difficoltà da adulti, Jlenia Musella, 22 anni, e Giuseppe, 28. La madre è in detenzione, come anche il patrigno.Moda e calcioTra pose da influencer, extension e micro-abiti, Jlenia aveva postato un reel che raccontava di tempi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Giuseppe Musella, 28 anni, si è consegnato alle forze dell’ordine e ha confessato di aver ucciso sua sorella Jlenia, 22 anni, a Ponticelli.

La squadra mobile di Napoli ha arrestato da poco Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere di Secondigliano, la polizia di stato ha notificato un provvediment - facebook.com facebook