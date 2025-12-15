Il regista di Harry ti presento Sally Reiner e la moglie uccisi a coltellate in casa a Los Angeles Nessun familiare sospettato

Il regista di "Harry ti presento Sally" Reiner e la moglie uccisi a coltellate in casa a Los Angeles. «Nessun familiare sospettato» La scoperta dei due cadaveri a Brentwood. La polizia: nessun familiare è stato interrogato come sospettato. Reiner, 78 anni. ha diretto, tra gli altri «Misery non deve morire» e «Stand by me».

