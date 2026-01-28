Dharma Mangia Woods protagonista di Morbo K si racconta tra femminismo libertà e carriera L' intervista di Amicait

Dharma Mangia Woods si apre in un’intervista, raccontando il suo percorso tra femminismo, libertà e carriera. La protagonista di Morbo K parla con passione di come ha dato tutto di sé nel ruolo di Silvia Calò, senza peli sulla lingua.

È appassionata quando parla di questa storia. Dharma Mangia Woods ci ha messo tutta se stessa in Silvia Calò. La protagonista della miniserie di Rai 1 Morbo K. Che racconta la storia vera del finto virus inventato all’ospedale Fatebenefratelli di Roma per salvare decine di ebrei dalle deportazioni naziste. La prima parte della serie ha intrattenuto 2,5 milioni di telespettatori. Forse pochi rispetto alle aspettative. Ma certo le polemiche prima della messa in onda non hanno aiutato: strano vedere che gli unici cattivi della storia sono i soldati nazisti. Escludendo la presenza degli uomini di Mussolini. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dharma Mangia Woods, protagonista di Morbo K, si racconta tra femminismo, libertà e carriera. L'intervista di Amica.it

Approfondimenti su Morbo K

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Morbo K

Argomenti discussi: Tutto su Dharma Mangia Woods, la giovane protagonista della serie Morbo K: carriera e vita privata; Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio su Rai 1 la serie Morbo K con Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera e Dharma Mangia Woods in occasione del Giorno della Memoria; Stasera inizia Morbo K, storia incredibile e vera del virus che salvò gli ebrei; Francesco Patierno: Il morbo K ci salverà dall’antisemitismo.

Dharma Mangia Woods, la nuova generazione di attori, meno individualismo e più voglia di fare brancoDopo Natale con i ricchi con Christian De Sica e Angela Finocchiaro e il sequel Ricchi a tutti i costi, è di nuovo in commedia Dharma Mangia Woods, la attrice romana che si sta facendo strada tra i ... ansa.it

Dharma Mangia Woods, 'nuovi attori uniti, facciamo più branco'(di Alessandra Magliaro) Dopo Natale con i ricchi con Christian De Sica e Angela Finocchiaro e il sequel Ricchi a tutti i costi, è di nuovo in commedia Dharma Mangia Woods, l'attrice romana che si sta ... ansa.it

- “Morbo-k” su Rai1 lo state vedendo - Silvia (Dharma Mangia Woods) con il fratellino Marcolino, corrono all’Ospedale Fatebenefratelli per chiedere aiuto. - Qui la giovane incontra il dottor Pietro Prestifilippo (Giacomo Giorgio), al quale confida la drammatica facebook

Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio su Rai 1 la serie “Morbo K” con Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera e Dharma Mangia Woods in occasione del Giorno della Memoria x.com