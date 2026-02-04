La 22enne uccisa in strada a Napoli arrestato il fratello di Ylenia Musella

Un uomo ha ucciso la sorella 22enne a Napoli. La ragazza è stata trovata in strada con una ferita da coltello alla schiena e il volto tumefatto. È stato subito arrestato il fratello, che ora si trova in Questura. La polizia sta indagando per capire cosa abbia portato a questa tragedia.

Un rione popolare della periferia est di Napoli è lo scenario dell'ennesimo femminicidio: la vittima, Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa con una coltellata alla schiena e aveva il volto tumefatto, con evidenti segni di percosse. La Polizia ha arrestato il fratello, Giuseppe, 28 anni, che si era reso irreperibile dopo il delitto e al quale le voci raccolte nel quartiere addosserebbero la responsabilità dell'accaduto. La giovane è stata condotta nell'ospedale evangelico Villa Betania a bordo di un'auto. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario.

