La Juventus punta forte su Kolo Muani, ma la trattativa con Tottenham e Psg è ancora in fase di definizione. L’attaccante francese non si limita a giocare come 9, può adattarsi anche in altri ruoli e questo interessa molto a Spalletti. La voglia di tornare in Italia si fa sentire, e la sua volontà potrebbe fare la differenza per chiudere l’affare prima della fine del mercato. I bianconeri lavorano senza sosta, sperando di portarlo in Italia.

Kolo Muani insite, vuole la Juve. E alla Continassa la fiducia è in aumento, anche se restano tutti cauti. Il colpo di fine mercato a gennaio può essere lo stesso che è saltato nelle ultime 48 ore della sessione estiva: i bianconeri decisero di virare su Openda, ma il tempo non ha premiato la scelta. Non è andata certo meglio al francese, che al Totttanham ha giocato poco e senza mai lasciare il segno: non un caso che adesso sia proprio lui a guidare il carro per il ritorno a Torino. Resta un'operazione complessa perché il Tottenham vuole quantomeno recuperare l'investimento fatto nell'operazione estiva, mentre la Juve non è disposta a migliorare l'offerta anche perché di risorse a disposizione in questo momento ne ha davvero poche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve-Kolo Muani a oltranza: non è il 9 che vuole Spalletti, ma può fare tutto. E smania per tornare

