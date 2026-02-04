Keytura live | Red Zone Art Bar

I musicisti Stefano Nardon e Alessandro Barbieri salgono sul palco del Red Zone Art Bar per portare un concerto che mescola jazz ed elettronica. Nardon suona tastiere e synth, mentre Barbieri tiene il ritmo con la batteria. Lo spettacolo è un viaggio tra groove e improvvisazione, con momenti che sorprendono e coinvolgono il pubblico.

Keytura dal vivo al Red Zone Art Bar: un viaggio tra jazz ed elettronica, groove e improvvisazione. Il duo composto da Stefano Nardon (tastiere, synth) e Alessandro Barbieri (batteria) porta sul palco dell'Art Zone un live che esplora la fusione tra jazz ed elettronica in un linguaggio sonoro originale e contemporaneo. La lunga amicizia e collaborazione tra i due musicisti dà vita a un progetto in cui interplay e spontaneità sono centrali: il live alterna momenti di improvvisazione a groove elettronici, proponendo brani tratti dall'ultimo EP Eclipse di Stefano Nardon, reinterpretati in chiave dinamica e performativa.

