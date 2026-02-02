Look red carpet Grammy 2026 | arriva la moda come performance art e a noi ci piace
I look sul red carpet dei Grammy 2026 sorprendono ancora. Le star non si limitano a indossare abiti, ma trasformano la passerella in una vera e propria performance artistica. Le scelte di stile sono audaci e innovative, lasciando da parte il classico per osare di più. La moda diventa spettacolo, e anche questa volta il pubblico si ferma a guardare.
Oh, i Grammy son tornati. Per questa edizione 2026, se pensavi che i look del red carpet fossero “solo” un pre-show. bestie, no. È praticamente una sfilata pop in cui ogni outfit è un comunicato stampa, ogni accessorio è una lore, e ogni styling choice ti dice esattamente “questa era è iniziata”. Dai naked dress trasformati in performance art alle silhouette rock che parlano di identità più che di trend, i look di questa edizione hanno giocato con l’eccesso, la nostalgia e l’auto-narrazione. E sì, alcuni outfit li rivedremo ovunque — screenshot compresi. I nostri preferiti? Ovviamente Chappell Roan e PinkPantheress. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
