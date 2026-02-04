Dopo aver vinto il titolo IBF dei pesi juniorwelter, Kelly guarda ora con interesse a Benn. La vittoria ha portato molta attenzione su di lui, che ora punta a sfidare il rivale britannico. Kelly si prepara con determinazione, consapevole che l’eventuale sfida contro Benn potrebbe essere il prossimo passo importante per la sua carriera.

La recente conquista del titolo IBF dei pesi juniorwelter ha ridefinito la percezione di Josh Kelly, imponendo una lettura basata su disciplina, preparazione e gestione della pressione. L’esito della sfida ha evidenziato una crescita nel controllo dei ritmi e nella capacità di adattarsi a un avversario molto temuto per l’intensità della sua pressione, segnando una tappa determinante nel percorso del campione nascente. Kelly è riuscito a imporsi tramite una performance mirata, basata su movimenti costanti, tempo accurato e gestione attenta della distanza. L’incontro, pur non offrendo continuità estetica, ha mostrato un controllo netto della situazione e una resistenza mentale notevole. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Kelly punta a Benn dopo la vittoria su Murtazaliev

Approfondimenti su Kelly Benn

