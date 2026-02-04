La famiglia reale britannica si è arricchita con un nuovo cucciolo di cocker spaniel. La principessa Kate ha annunciato che il piccolo si unisce a Orla, il cane di famiglia, per farsi compagnia. La notizia ha fatto sorridere i fan, che ora aspettano di vedere il nuovo arrivato.

La famiglia reale britannica si è allargata grazie a una dolcissima aggiunta, un cucciolo di cocker spaniel arrivato a fare compagnia a Orla, l’adorato cane del principe William e della principessa Kate. Il nuovo cucciolo di Kate e William. A rivelarlo è stata proprio la principessa del Galles nel corso di una visita ad alcuni produttori tessili del Galles occidentale. Mentre esplorava la Hiut Denim, un’azienda a condizione famigliare di Cardigan, Kate si è fermata a coccolare un cocker spaniel di nome Barney, scambiando qualche parola con i padroni: « Abbiamo la stessa razza di cane », ha detto, spiegando poi che « abbiamo un cucciolo di soli otto mesi e Orla, che ha cinque anni ». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kate, William e i principini Wales hanno un nuovo di cucciolo di cocker spaniel che fa compagnia a Orla: la rivelazione della principessa

William e Kate Middleton condividono il letto con il loro cane Orla.

William e Kate hanno sempre condiviso la loro vita con i loro animali domestici.

