Daily Crown | l' amore di William e Kate per Orla il cane che dorme nel loro stesso letto

William e Kate hanno sempre condiviso la loro vita con i loro animali domestici. Dal 2011, anno del loro trasferimento, il cane Orla è parte integrante della famiglia, condividendo con loro momenti quotidiani e il letto. La presenza di un amico a quattro zampe rappresenta un elemento di normalità e affetto nel loro stile di vita.

Londra, 13 gen. (Adnkronos) - Avere un cane è un imperativo imprescindibile per William e Kate: fin da quando si sono spostati, nel 2011, in casa loro ce n'è sempre stato almeno uno. Meno certo è da quando i compagni a quattro zampe abbiano iniziato a dormire nello stesso letto con loro. Si sa, infatti, che i principi di Galles, quando abitavano all'Adelaide cottage, permettevano alla cagnolina Orla di dormire con loro. E adesso che si sono trasferiti nella Forest Lodge, sembra che la coppia sia 'più severa' quanto a regole da rispettare nella dimora. Ma non si sa con certezza se Orla abbia ripreso le vecchie abitudini nella nuova 'casa per sempre'.

