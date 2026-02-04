Kate Middleton offusca Meghan Markle e le ruba i suoi jeans preferiti

Da dilei.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kate Middleton ha fatto visita alle aziende tessili nel Galles, incluso il marchio Hiut Denim, molto amato da Meghan Markle. La principessa ha incontrato i lavoratori e ha visto da vicino come vengono realizzati i jeans artigianali. La visita ha attirato l’attenzione, anche perché Kate ha scelto di indossare un paio di jeans simili a quelli preferiti da Meghan, dando così il via a qualche discussione tra i media.

Kate Middleton si è recata nel Galles per il suo primo impegno settimanale di lavoro. La Principessa ha visitato alcune aziende tessili artigianali, tra cui la Hiut Denim, un brand un tempo molto apprezzato da Meghan Markle. E il risultato è chiaro a tutti. Kate Middleton conquista il Galles. Kate Middleton si è recata nel paese di cui porta il titolo di Principessa, il Galles, per visitare a Melin Tregwynt, un lanificio che produce coperte e cuscini con tessuti realizzati secondo tecniche tradizionali. Kate si è presentata in azienda con un cappotto dalla fantasia optical, realizzato proprio con la stoffa locale e ha persino infranto le sue regole di stile nell’indossarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

kate middleton offusca meghan markle e le ruba i suoi jeans preferiti

© Dilei.it - Kate Middleton offusca Meghan Markle e le ruba i suoi jeans preferiti

Approfondimenti su Kate Middleton

Kate Middleton e Meghan Markle, scontro a distanza per Natale

Kate Middleton, viaggio in America: il piano per incontrare Harry e Meghan Markle

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Kate Middleton

Argomenti discussi: Kate Middleton offusca Meghan Markle e le ruba i suoi jeans preferiti.

kate middleton offusca meghanKate Middleton offusca Meghan Markle e le ruba i suoi jeans preferitiKate Middleton conquista il Galles con un look fuori dalle regole e mette in ombra Meghan Markle visitando l’azienda dei suoi jeans preferiti. dilei.it

kate middleton offusca meghanMeghan Markle copia Kate Middleton, ma la scelta azzardata non regge il confrontoMeghan Markle, nel 2026, sta tentando di emulare lo stile di Kate Middleton, ma con scarsi risultati ... dilei.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.