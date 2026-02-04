Kate Middleton offusca Meghan Markle e le ruba i suoi jeans preferiti

Kate Middleton ha fatto visita alle aziende tessili nel Galles, incluso il marchio Hiut Denim, molto amato da Meghan Markle. La principessa ha incontrato i lavoratori e ha visto da vicino come vengono realizzati i jeans artigianali. La visita ha attirato l’attenzione, anche perché Kate ha scelto di indossare un paio di jeans simili a quelli preferiti da Meghan, dando così il via a qualche discussione tra i media.

Kate Middleton si è recata nel Galles per il suo primo impegno settimanale di lavoro. La Principessa ha visitato alcune aziende tessili artigianali, tra cui la Hiut Denim, un brand un tempo molto apprezzato da Meghan Markle. E il risultato è chiaro a tutti. Kate Middleton conquista il Galles. Kate Middleton si è recata nel paese di cui porta il titolo di Principessa, il Galles, per visitare a Melin Tregwynt, un lanificio che produce coperte e cuscini con tessuti realizzati secondo tecniche tradizionali. Kate si è presentata in azienda con un cappotto dalla fantasia optical, realizzato proprio con la stoffa locale e ha persino infranto le sue regole di stile nell’indossarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton offusca Meghan Markle e le ruba i suoi jeans preferiti Approfondimenti su Kate Middleton Kate Middleton e Meghan Markle, scontro a distanza per Natale Kate Middleton, viaggio in America: il piano per incontrare Harry e Meghan Markle Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Kate Middleton Argomenti discussi: Kate Middleton offusca Meghan Markle e le ruba i suoi jeans preferiti. Kate Middleton offusca Meghan Markle e le ruba i suoi jeans preferitiKate Middleton conquista il Galles con un look fuori dalle regole e mette in ombra Meghan Markle visitando l’azienda dei suoi jeans preferiti. dilei.it Meghan Markle copia Kate Middleton, ma la scelta azzardata non regge il confrontoMeghan Markle, nel 2026, sta tentando di emulare lo stile di Kate Middleton, ma con scarsi risultati ... dilei.it Leggo. . Prima di essere una principessa è una mamma: nonostante i numerosi impegni, Kate Middleton non rinuncia infatti a trascorrere del tempo con i propri figli. In particolare con il principino George, che oggi ha 12 anni ed è quindi in una fase delicata del - facebook.com facebook Venti e piogge incessanti non sono riusciti a fermare ieri Kate Middleton e la sua lunga passeggiata nell’impervia e gelida campagna inglese x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.