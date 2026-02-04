Kanté si rifiuta di allenarsi con l'Al-Ittihad per andare al Fenerbahce | scoppia un altro caso
Kanté si rifiuta di allenarsi con l'Al-Ittihad e si mette fuori squadra. Il giocatore vuole andare al Fenerbahce e ha forzato la mano, saltando gli allenamenti con il club saudita dopo il primo tentativo di trasferimento fallito. La situazione è esplosa e ora si aspetta di capire come si evolverà.
Kanté ha forzato la mano per andare al Fenerbahce dopo il primo tentativo andato male: cosa è successo con l'Al-Ittihad e perché si è messo fuori squadra.🔗 Leggi su Fanpage.it
