Calciomercato salta il doppio affare N’Golo Kanté al Fenerbahçe e Youssef En-Nesyri all’Al Ittihad? Le ultimissime

Il doppio scambio tra Fenerbahçe e Al Ittihad, con N’Golo Kanté e Youssef En-Nesyri, potrebbe saltare. Le trattative sono in stallo e le ultime ore sono di grande incertezza. Le parti coinvolte continuano a negoziare, ma al momento non ci sono ancora certezze sulla conclusione dell’affare.

Calciomercato Lazio, parla Giordano: «La squadra mi sembra inferiore rispetto a un mese fa. Sui nuovi acquisti.» Bologna, si chiude un mercato in chiaroscuro: l’analisi sulla squadra di Italiano e le prossime sfide che attendono i rossoblù Mercato Inter, il retroscena sul colpo Jones sfumato: era stato il Liverpool a farsi avanti! Ecco perché Calciomercato Lazio, parla Giordano: «La squadra mi sembra inferiore rispetto a un mese fa. Sui nuovi acquisti.» Bologna, si chiude un mercato in chiaroscuro: l’analisi sulla squadra di Italiano e le prossime sfide che attendono i rossoblù Calciomercato Serie A, il bilancio di tutte le squadre dopo la sessione invernale: la Roma l’unica in negativo, Milan regina del risparmio Mercato Inter, il retroscena sul colpo Jones sfumato: era stato il Liverpool a farsi avanti! Ecco perché Bayern Monaco, deciso il futuro di Upamecano: rinnova o no? Rivelazione che non lascia più dubbi Calciomercato, Kanté-En Nesyri e quell’intreccio in Arabia! Cosa sta succedendo in queste ore Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Parma Juve, i voti della partita di Serie A: Bremer da sogno! Pellegrino serata no Pagelle Cremonese Inter, i voti della sfida di Serie A: super Zielinski-Lautaro! Male Vardy Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato, salta il doppio affare N’Golo Kanté al Fenerbahçe e Youssef En-Nesyri all’Al Ittihad? Le ultimissime

Approfondimenti su Fenerbahçe Al Ittihad

Sul fronte delle trattative di mercato, En-Nesyri potrebbe presto trasferirsi alla Juventus.

Il Napoli punta a rinforzare l’attacco durante questa finestra di mercato invernale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fenerbahçe Al Ittihad

Argomenti discussi: Calciomercato invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato chiuso oggi: Juve, Milan e Inter non fanno il botto. Roma-Zaragoza, Napoli-Alisson ultimi colpi; Nella Lazio è giallo Romagnoli, salta l’allenamento e mette il club all’angolo: due strade per Lotito; Juventus-Bologna, ufficiale lo scambio tra Holm e Joao Mario: i dettagli del doppio affare.

Calciomercato Inter, Calhanoglu-Frattesi: contropiede Galatasaray, doppio assalto - Hakan infortunio, quante partite saltaInter, nel mirino Mlacic e Jakirovic. Il Galatasaray a Milano: obiettivo Frattesi, ma il club turco prova il ritorno di fiamma con Hakan Calhanoglu ... affaritaliani.it

Inter-Juve, derby infinito anche sul mercato: il ‘doppio’ da 80 milioniÈ sempre calciomercato, ma è soprattutto sempre Inter-Juve. Il derby d’Italia, la sfida infinita che spesso sfocia sul mercato. Come stavolta, e vi garantiamo che non sarà l’ultima. Inter-Juve, derby ... calciomercato.it

N’Golo #Kanté - #Fenerbahçe: affare ai dettagli! x.com

C’è chi alza trofei. E c’è chi, mentre tutti si fermano, si china a raccogliere bandiere da terra. Al-Ittihad, pausa drink. I tifosi lanciano centinaia di bandiere gialle e nere in campo. I compagni bevono, parlano, aspettano. N’Golo Kanté no. Resta lì. E pulisce il cam - facebook.com facebook