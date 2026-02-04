Calciomercato si sblocca il doppio colpo! Kantè al Fenerbahce En Nesyri all’Al Ittihad | tutti i dettagli

Il calciomercato si muove e porta due notizie importanti. Kanté lascia il Chelsea e firma con il Fenerbahçe, ufficiale già da oggi. Contestualmente, anche En Nesyri passa dall’Sevilla all’Al Ittihad. Le trattative sono state rapide e ora i due club annunciano i loro nuovi acquisti, chiudendo così due operazioni che da settimane erano in ballo.

