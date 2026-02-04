Juventus Women accoglie Ana Capeta
La Juventus Women ha annunciato l’arrivo di Ana Capeta, attaccante portoghese classe 1997. La società ha chiuso il mese di gennaio con un colpo importante, portando in rosa una giocatrice di talento proveniente dallo Sporting CP Futebol Feminino. Capeta arriva in prestito fino a giugno 2026, con l’opzione di riscatto a favore della Juventus.
La Juventus Women ha chiuso il mese di gennaio con un innesto di spessore per il reparto offensivo: Ana Capeta, attaccante portoghese classe 1997 (28 anni), arriva in prestito dallo Sporting CP Futebol Feminino fino al 30 giugno 2026, con opzione di riscatto a favore della Juventus Women. L’operazione, ufficializzata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
