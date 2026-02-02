Juventus Women ufficiale l’arrivo di Ana Capeta | l’attaccante portoghese in prestito fino a giugno Il comunicato del club

La Juventus Women ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Ana Capeta, attaccante portoghese proveniente dallo Sporting. La giocatrice si trasferisce in prestito fino a giugno, pronta a mettere a disposizione della squadra la sua esperienza. La società ha diffuso il comunicato, e ora si attende di vedere il suo debutto in maglia bianconera.

Juventus Women, è ufficiale l'arrivo di Ana Capeta dallo Sporting. L'attaccante portoghese si è trasferita in bianconero in prestito. Movimento in entrata in casa Juventus Women. Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo di Ana Capeta dallo Sporting con la formula del prestito fino a giugno 2026. Ecco il comunicato del club bianconero: « La Juventus Women accoglie Ana Capeta, attaccante portoghese che arriva in bianconero dallo Sporting CP Futebol Feminino in prestito – con diritto di opzione – fino a giugno 2026. Classe 1997, Ana Capeta porta alla Juventus un profilo di grande esperienza e mentalità vincente.

