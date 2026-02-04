Juventus il punto sul mercato | manca il centravanti
La Juventus chiude il mercato senza acquistare un centravanti. Dopo settimane di voci e trattative, la società ha deciso di puntare su Jonathan David, in attesa del rientro di Vlahovic. La squadra partirà quindi con questa rosa, senza rinforzi in avanti, e spera che David possa dare il suo contributo già nelle prossime partite.
Il bilancio sul mercato della Juventus Niente centravanti per la Juventus. Dopo un lungo totonomi, alla fine la Juventus proseguirà la stagione dando fiducia a Jonathan David. in attesa del rientro di Vlahovic. Ma sono arrivati degli acquisti intelligenti e mirati che rispondevano alle specifiche necessità della Juventus.
