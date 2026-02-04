Juventus il punto sul mercato | manca il centravanti

La Juventus chiude il mercato senza acquistare un centravanti. Dopo settimane di voci e trattative, la società ha deciso di puntare su Jonathan David, in attesa del rientro di Vlahovic. La squadra partirà quindi con questa rosa, senza rinforzi in avanti, e spera che David possa dare il suo contributo già nelle prossime partite.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.