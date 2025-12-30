Analisi sulla situazione di Lucca alla Juventus, con attenzione alle questioni contrattuali e alle opportunità di mercato. Si approfondisce il possibile riscatto del Napoli e la possibilità di un prestito a gennaio, evidenziando il ruolo del centravanti nel progetto bianconero e le strategie di mercato in vista della seconda parte della stagione.

Lucca Juventus, nodo tecnico da sciogliere: l’obbligo di riscatto del Napoli scatta col primo punto di febbraio, ma il prestito è possibile. Il calciomercato invernale potrebbe riservare un clamoroso intreccio sull’asse Napoli-Torino, con un protagonista inatteso al centro della scena: Lorenzo Lucca. L’attaccante, approdato alla corte di Antonio Conte in estate con grandi aspettative, sta trovando poco spazio a causa della concorrenza spietata nel reparto offensivo partenopeo. Questa situazione di stallo ha riacceso i radar della dirigenza bianconera, da sempre attenta ai profili italiani di prospettiva e fisicità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lucca Juventus: dal riscatto del Napoli alla possibile cessione in prestito nel mercato di gennaio. Il punto sul centravanti nel mirino di Comolli

Leggi anche: Mercato Juventus, Comolli guarda in casa Napoli: i bianconeri hanno nel mirino un partenopeo per gennaio. Ecco chi è e cosa sta succedendo

Leggi anche: Mercato Juventus, caccia all’esterno: quattro nomi nel mirino di Comolli per gennaio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lucca a gennaio? Schira: ”Il Napoli ha l’obbligo di riscatto dal 3 febbraio. C’è anche la Juve”; Lucca via a gennaio? Schira: ''Il Napoli ha l'obbligo di riscatto dal 3 febbraio. C'è anche la Juve''; Lucca può andare alla Juve a gennaio? L'incontro con l'agente e l'incognita Milik; Tuttosport - Juventus, contatti per Lucca: la situazione con il Napoli e l'Udinese.

MEDIASET - Napoli, per mandare a giocare Lucca bisogna comprarlo: i dettagli sul riscatto - I primi mesi in azzurro del centravanti classe 2000 non sono andati secondo i piani: solo 385 minuti in Serie A che diventano poco ... napolimagazine.com