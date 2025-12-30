Lucca Juventus | dal riscatto del Napoli alla possibile cessione in prestito nel mercato di gennaio Il punto sul centravanti nel mirino di Comolli

Analisi sulla situazione di Lucca alla Juventus, con attenzione alle questioni contrattuali e alle opportunità di mercato. Si approfondisce il possibile riscatto del Napoli e la possibilità di un prestito a gennaio, evidenziando il ruolo del centravanti nel progetto bianconero e le strategie di mercato in vista della seconda parte della stagione.

Lucca Juventus, nodo tecnico da sciogliere: l’obbligo di riscatto del Napoli scatta col primo punto di febbraio, ma il prestito è possibile. Il calciomercato invernale potrebbe riservare un clamoroso intreccio sull’asse Napoli-Torino, con un protagonista inatteso al centro della scena: Lorenzo Lucca. L’attaccante, approdato alla corte di Antonio Conte in estate con grandi aspettative, sta trovando poco spazio a causa della concorrenza spietata nel reparto offensivo partenopeo. Questa situazione di stallo ha riacceso i radar della dirigenza bianconera, da sempre attenta ai profili italiani di prospettiva e fisicità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

