Lucca Juventus | dal riscatto del Napoli alla possibile cessione in prestito nel mercato di gennaio Il punto sul centravanti nel mirino di Comolli
Analisi sulla situazione di Lucca alla Juventus, con attenzione alle questioni contrattuali e alle opportunità di mercato. Si approfondisce il possibile riscatto del Napoli e la possibilità di un prestito a gennaio, evidenziando il ruolo del centravanti nel progetto bianconero e le strategie di mercato in vista della seconda parte della stagione.
Lucca Juventus, nodo tecnico da sciogliere: l’obbligo di riscatto del Napoli scatta col primo punto di febbraio, ma il prestito è possibile. Il calciomercato invernale potrebbe riservare un clamoroso intreccio sull’asse Napoli-Torino, con un protagonista inatteso al centro della scena: Lorenzo Lucca. L’attaccante, approdato alla corte di Antonio Conte in estate con grandi aspettative, sta trovando poco spazio a causa della concorrenza spietata nel reparto offensivo partenopeo. Questa situazione di stallo ha riacceso i radar della dirigenza bianconera, da sempre attenta ai profili italiani di prospettiva e fisicità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Lucca a gennaio? Schira: ”Il Napoli ha l’obbligo di riscatto dal 3 febbraio. C’è anche la Juve”; Lucca via a gennaio? Schira: ''Il Napoli ha l'obbligo di riscatto dal 3 febbraio. C'è anche la Juve''; Lucca può andare alla Juve a gennaio? L'incontro con l'agente e l'incognita Milik; Tuttosport - Juventus, contatti per Lucca: la situazione con il Napoli e l'Udinese.
MEDIASET - Napoli, per mandare a giocare Lucca bisogna comprarlo: i dettagli sul riscatto - I primi mesi in azzurro del centravanti classe 2000 non sono andati secondo i piani: solo 385 minuti in Serie A che diventano poco ... napolimagazine.com
GAZZETTA - Napoli, Lucca rischia di non avere spazi, c'è l'interesse della Lazio, i dettagli - Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Lucca potrebbe andare via dal Napoli a gennaio, anche se prima il club azzurro dovrà ridiscutere i termini dell'obbligo di riscatto con l'Ud ... napolimagazine.com
Napoli, Lucca con la valigia dopo l’ultimatum di Manna: adesso anche la Juventus pensa a lui - del Napoli Manna ha lanciato un chiaro ultimatum a Lucca: in caso di addio la Juventus potrebbe offrire una via d’uscita al giocatore ... sport.virgilio.it
La JUVENTUS vuole subito Lorenzo Lucca Lo cederesti per 30 milioni di € - facebook.com facebook
La #Juventus segue Lorenzo #Lucca come possibile rinforzo, ma il #Napoli non è intenzionato a cederlo a una diretta concorrente. A ciò si aggiunge il nodo contrattuale: è in prestito con obbligo di riscatto che scatterà solo a febbraio, rendendo difficil… x.com
