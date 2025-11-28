Vlahovic Juventus Spalletti punta fortissimo sul serbo | dalla gestione di Bodo al quasi certo rientro col Cagliari il punto sul centravanti

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic Juventus, l’attaccante ha riposato in Champions ma resta il leader: contro i sardi si riprende il posto, la fiducia del tecnico è totale. L’euforia per la rocambolesca vittoria ottenuta in terra norvegese contro il  Bodo Glimt  non si è ancora spenta, ma alla  Continassa  è già tempo di pensare al campionato. Il successo per 3-2 in  Champions League  ha regalato a  Luciano Spalletti  risposte importanti dalle cosiddette seconde linee, con i gol decisivi di  Loïs Openda  e  Jonathan David  che hanno finalmente sbloccato i due grandi investimenti estivi. Tuttavia, nonostante la brillantezza mostrata dalle alternative, le gerarchie dell’attacco bianconero non sono state sovvertite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic juventus spalletti punta fortissimo sul serbo dalla gestione di bodo al quasi certo rientro col cagliari il punto sul centravanti

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, Spalletti punta fortissimo sul serbo: dalla gestione di Bodo al quasi certo rientro col Cagliari, il punto sul centravanti

Altre letture consigliate

vlahovic juventus spalletti puntaVlahovic, il bomber su cui la Juventus punta tutto - Vlahovic, il bomber su cui la Juventus punta tutto A Bodo, contro il Glimt, Vlahovic è rimasto fuori non per scelta tecnica ma per gestione fisica. Si legge su tuttojuve.com

vlahovic juventus spalletti puntaJuventus, Paganini: ‘Spalletti ha sposato la linea Vlahovic per un possibile rinnovo’ - La Juventus continua a costruire il proprio futuro attorno a Dusan Vlahovic, nonostante la situazione contrattuale dell’attaccante serbo resti uno dei temi più delicati in casa bianconera. Riporta it.blastingnews.com

vlahovic juventus spalletti puntaSpalletti vuole segnali dalla Juve: Vlahovic verso una maglia da titolare - La Juventus, mercoledì, è rientrata da Bodo e, di fatto, la squadra non ha potuto lavorare. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Juventus Spalletti Punta