Juventus e Stanley 1913 | accordo storico tra calcio e lifestyle

La Juventus ha annunciato un accordo con Stanley 1913, un'azienda specializzata nel settore lifestyle. L’obiettivo è rafforzare la presenza del club anche nel mondo del lifestyle e del merchandising. La firma di questa intesa rappresenta un passo importante per la società, che punta a espandersi oltre il calcio e a creare nuove opportunità di business. I dettagli dell’accordo non sono ancora stati svelati, ma l’obiettivo è chiaro: unire il mondo sportivo a quello del lifestyle in modo strategico.

La Juventus prosegue il proprio percorso di espansione commerciale e di posizionamento come brand lifestyle globale, siglando un’intesa strategica con Stanley 1913. L’annuncio, ufficializzato dal club bianconero mercoledì 4 febbraio attraverso i propri canali istituzionali, sancisce una partnership pluriennale che vedrà la Vecchia Signora come prima e unica società calcistica italiana a legarsi al marchio statunitense, leader nel settore dei prodotti termici e dell’outdoor di alta gamma. L’operazione punta a intercettare le nuove generazioni di tifosi, sfruttando una fan base digitale che conta oltre 190 milioni di follower, per integrare il marchio partner nella quotidianità e nei contenuti lifestyle della squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus e Stanley 1913: accordo storico tra calcio e lifestyle Approfondimenti su Juventus Stanley1913 Juventus, ufficiale la partnership con Stanley 1913: nuovo accordo commerciale. Comunicato e dettagli Juventus e Stanley 1913 annunciano ufficialmente un nuovo accordo commerciale. Parma Calcio 1913 protagonista al social football summit di Torino con Cherubini e Aurelio La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Juventus Stanley1913 Argomenti discussi: Women | Termina l'avventura di Lysianne Proulx alla Juventus. Juventus, annunciata la partnership con Stanley 1913: la nota del clubIl comunicato con cui la Juventus ha annunciato ai propri tifosi l'inizio della partnership con Stanley 1913: i dettagli L'articolo Juventus, annunciata la partnership con Stanley 1913: la nota del cl ... msn.com " Mio padre mi portava alle sue partite caricandomi in bici, pedalava 20 km e anche più e una volta al campo mi metteva dietro una porta. E avevo tre anni. Penso di avere imparato molto. Avevo il mito di Stanley Matthews perché era ala destra. Cercavo il tunn - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.