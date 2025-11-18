Parma Calcio 1913 protagonista al social football summit di Torino con Cherubini e Aurelio

Il Parma Calcio 1913 è stato protagonista oggi al Social Football Summit di Torino con due interventi di rilievo: quello del CEO Federico Cherubini nel panel “Club vs Market: Chi controlla il futuro del calcio?”, insieme a F. Pastorello (P&P Management), e quello dell’Head of Women’s Football. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

