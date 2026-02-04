Juventus | Comolli lavora sottotraccia

La Juventus non si ferma neanche dopo la chiusura del calciomercato invernale. Mentre le trattative ufficiali sono ferme, in segreto il club lavora per rafforzare la rosa e pianificare il futuro. Nei corridoi della Continassa si parla di un nome, Comolli, che lavora sottotraccia e prepara mosse che potrebbero diventare decisive nelle prossime settimane. La società tiene tutto sotto controllo, senza fretta, con l’obiettivo di migliorare la squadra senza fare rumore.

Il calciomercato invernale è chiuso da pochi giorni, ma alla Continassa non si fermano mai i lavori per il futuro. Damien Comolli, direttore sportivo della Juventus, sta già spingendo con decisione sulla strategia dei parametri zero per giugno 2026, puntando a innesti di esperienza e qualità senza intaccare pesantemente il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

