Juventus | Comolli lavora sottotraccia

Da ilprimatonazionale.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus non si ferma neanche dopo la chiusura del calciomercato invernale. Mentre le trattative ufficiali sono ferme, in segreto il club lavora per rafforzare la rosa e pianificare il futuro. Nei corridoi della Continassa si parla di un nome, Comolli, che lavora sottotraccia e prepara mosse che potrebbero diventare decisive nelle prossime settimane. La società tiene tutto sotto controllo, senza fretta, con l’obiettivo di migliorare la squadra senza fare rumore.

Il calciomercato invernale è chiuso da pochi giorni, ma alla Continassa non si fermano mai i lavori per il futuro. Damien Comolli, direttore sportivo della Juventus, sta già spingendo con decisione sulla strategia dei parametri zero per giugno 2026, puntando a innesti di esperienza e qualità senza intaccare pesantemente il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus comolli lavora sottotraccia

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Comolli lavora sottotraccia

Approfondimenti su Juventus Continassa

Juventus, Comolli: “Qui si lavora per vincere”

Calciomercato Inter LIVE: si lavora sottotraccia per Nico Paz. Assurdo retroscena di Romano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Calciomercato Juventus, si sblocca Douglas Luiz accordo per un’altra cessione

Video Calciomercato Juventus, si sblocca Douglas Luiz accordo per un’altra cessione

Ultime notizie su Juventus Continassa

Argomenti discussi: Vice Yildiz? Un altro Openda? Il senso di Boga in questa Juventus; Juventus, i giocatori bianconeri chiamano Kolo Muani per convincerlo a tornare; Kessié torna nel mirino della Serie A | Juventus avanti l’Inter valuta l’affondo; Juventus, accordo raggiunto con il Nizza per Boga: il giocatore è atteso a Torino.

Juventus, Comolli prova i colpi Guido Rodriguez e Gonzalo GarciaLa Juventus guarda con attenzione al prossimo calciomercato e nelle prime riflessioni della dirigenza emergono due nomi ben precisi: Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia. Due profili differenti, pensati ... it.blastingnews.com

Anche la Juventus di Spalletti pareggia (e boccia il mercato di Comolli)La Juventus di Spalletti come quella di Tudor: pareggia troppo e boccia il mercato di Comolli. Che ha spiegato come nel club tutti si debbano allineare alla sua visione… La Juventus di Spalletti non è ... panorama.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.