Juventus Comolli | Qui si lavora per vincere

Al terzo Juventus Business Forum, davanti a 350 professionisti e oltre 150 aziende partner, Damien Comolli ha pronunciato la frase che tutti i tifosi volevano sentire: «Qui si lavora per vincere». Non una dichiarazione di circostanza.

#Juventus, un regista per #Spalletti: i nomi sulla lista di #Comolli Vai su X

Ancora problemi a Bodo a causa della neve in vista della sfida di Champions League tra Bodø/Glimt e Juventus Chiellini e Comolli non possono atterrare in Norvegia: per raggiungere i bianconeri useranno un minivan #DiMarzio #Juventus #Comolli #Ch - facebook.com Vai su Facebook

Juventus Business Forum, Comolli presenta i nuovi profili del club bianconero. Ecco di chi si tratta e che ruolo svolgeranno. Poi l’auspicio: «Vogliamo vincere» - Il mantra è chiaro: si lavora per una Juventus vincente Damien Comolli, il nuovo Amministratore Delegato della Juventus ... juventusnews24.com scrive

Comolli ha le idee chiare: 'Qui vogliamo vincere' - Un evento che si tiene ormai da tre anni e che non ha niente a che vedere con il ... Come scrive ilbianconero.com

Juventus, Comolli: “Inserisco delle frasi nel contratto degli allenatori per ricordare cosa avevano detto all’inizio” - Dall'utilizzo dei dati alla cultura di squadra: le parole dell'ad della Juventus Comolli a Hudl Performance Insights 2025 ... Secondo gianlucadimarzio.com