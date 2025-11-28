Juventus Comolli | Qui si lavora per vincere

Comolli: «Qui si lavora per vincere». Il mantra che riaccende la Juve Al terzo Juventus Business Forum, davanti a 350 professionisti e oltre 150 aziende partner, Damien Comolli ha pronunciato la frase che tutti i tifosi volevano sentire: «Qui si lavora per vincere». Non una dichiarazione di circostanza. È il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus comolli lavora vincereJuventus Business Forum, Comolli presenta i nuovi profili del club bianconero. Ecco di chi si tratta e che ruolo svolgeranno. Poi l’auspicio: «Vogliamo vincere» - Il mantra è chiaro: si lavora per una Juventus vincente Damien Comolli, il nuovo Amministratore Delegato della Juventus ... juventusnews24.com scrive

juventus comolli lavora vincereComolli ha le idee chiare: 'Qui vogliamo vincere' - Un evento che si tiene ormai da tre anni e che non ha niente a che vedere con il ... Come scrive ilbianconero.com

juventus comolli lavora vincereJuventus, Comolli: “Inserisco delle frasi nel contratto degli allenatori per ricordare cosa avevano detto all’inizio” - Dall'utilizzo dei dati alla cultura di squadra: le parole dell'ad della Juventus Comolli a Hudl Performance Insights 2025 ... Secondo gianlucadimarzio.com

