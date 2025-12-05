Calciomercato Inter LIVE | si lavora sottotraccia per Nico Paz Assurdo retroscena di Romano

Internews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live si lavora sottotraccia per nico paz assurdo retroscena di romano

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: si lavora sottotraccia per Nico Paz. Assurdo retroscena di Romano

Argomenti simili trattati di recente

Inter-Milan LIVE 0-1: decide Pulisic. Maignan para un rigore a Calhanoglu, i nerazzurri colpiscono due pali - Per il sesto derby di fila l'Inter non batte il Milan: il 245° derby della Madonnina lo vincono i rossoneri, grazie al settimo gol stagionale dell'americano. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Live Lavora