Dopo essere approdato alla Juventus nel mercato di gennaio, Boga si presenta con poche parole chiare. L’ex Atalanta e Sassuolo ha detto di essere qui per segnare e aiutare la squadra con assist. Arrivato come vice Yildiz, punta a mettersi subito in mostra e contribuire subito alle partite.

Le prime parole di Boga dopo il suo arrivo alla Juventus. Arrivato nel mercato invernale, l’ex Atalanta e Sassuolo sarà il vice Yildiz. Le parole di Boga “ Sono molto contento perché quando ti chiama un club come la Juventus. Penso che sognassi fin da bambino di giocare in un club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Boga “Sono qui per fare gol e assist”

Approfondimenti su Juventus Boga

Dopo la partita tra Juventus e Benfica nella settima giornata di Champions League 202526, José Mourinho ha commentato l'incontro in conferenza stampa.

Nell’anticipo della 19ª giornata di Serie A, la Juventus ha conquistato una vittoria per 3-0 sul campo del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juventus Boga

Argomenti discussi: Blitz Juve, è fatta per Boga! Ufficiale il prestito dal Nizza: Arrivo al momento giusto; È il momento giusto, tifosi Juve vi dimostrerò le mie qualità: Boga, prime parole e numero scelto; Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Jeremie Boga si presenta alla Juventus: Qui per aiutare la squadra! Sognavo di giocare per un club così grande.

Juventus, Boga e Holm si sono allenati per la prima volta con i compagni. Ecco come è andato giorno in bianconero alla ContinassaJuventus, Boga e Holm si sono allenati per la prima volta con i compagni. Ecco come è andato giorno in bianconero alla Continassa Primo allenamento con la maglia della Juventus per Boga e Holm. I due ... juventusnews24.com

Boga Juve, è fatta: l’ex Atalanta e Sassuolo sarà il vice Yildiz. Ecco i dettagli dell’operazione col NizzaBoga Juve, è fatta: l’ex Atalanta e Sassuolo sarà il vice Yildiz. Ecco i dettagli dell’operazione col Nizza Il calciomercato Juve si chiude con il tanto agognato colpo in attacco. La dirigenza della V ... juventusnews24.com

Conoscete la vera storia di Boga Ecco perché il trequartista che ha appena preso la Juve non può giocare subito #Tuttosport #Boga #Juventus x.com

#Juventus, il primo allenamento di #Holm e #Boga I retroscena - facebook.com facebook