juventus boga sono qui per fare gol e assist

Dopo essere approdato alla Juventus nel mercato di gennaio, Boga si presenta con poche parole chiare. L’ex Atalanta e Sassuolo ha detto di essere qui per segnare e aiutare la squadra con assist. Arrivato come vice Yildiz, punta a mettersi subito in mostra e contribuire subito alle partite.

Conferenza stampa Mourinho post Juve Benfica: «Abbiamo fatto una grande partita ma dovevamo fare gol. Esco da qui con grande orgoglio. Juventus? I più forti al mondo sono così»

Dopo la partita tra Juventus e Benfica nella settima giornata di Champions League 202526, José Mourinho ha commentato l'incontro in conferenza stampa.

Sassuolo-Juventus 0-3, gol e assist per David

Nell’anticipo della 19ª giornata di Serie A, la Juventus ha conquistato una vittoria per 3-0 sul campo del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

