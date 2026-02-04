Juventus Boga Sono qui per fare gol e assist
Dopo essere approdato alla Juventus nel mercato di gennaio, Boga si presenta con poche parole chiare. L’ex Atalanta e Sassuolo ha detto di essere qui per segnare e aiutare la squadra con assist. Arrivato come vice Yildiz, punta a mettersi subito in mostra e contribuire subito alle partite.
Le prime parole di Boga dopo il suo arrivo alla Juventus. Arrivato nel mercato invernale, l'ex Atalanta e Sassuolo sarà il vice Yildiz. Le parole di Boga " Sono molto contento perché quando ti chiama un club come la Juventus. Penso che sognassi fin da bambino di giocare in un club
