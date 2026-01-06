Sassuolo-Juventus 0-3 gol e assist per David

Nell’anticipo della 19ª giornata di Serie A, la Juventus ha conquistato una vittoria per 3-0 sul campo del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. David ha contribuito con un gol e un assist, guidando la squadra verso un risultato positivo. La partita ha confermato il buon momento della Juventus, che continua a muoversi con solidità nel campionato.

La Juventus torna a correre. Nell’anticipo serale della 19a giornata del campionato di Serie A, il Sassuolo cade 0-3 in casa al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Un autogol di Muharemovic al 16? incanala sul binario giusto la partita per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Nella ripresa poi Miretti e David nel giro di due minuti, fra il 62? e il 63?, chiudono la pratica. In virtù di questo successo i bianconeri salgono a 36 punti, mentre il Sassuolo allenato dall’ex Fabio Grosso (stasera alla 400esima panchina in carriera) resta a quota 23. Sassuolo-Juventus: il tabellino. Sassuolo (4-3-3): Muric; Doig, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz (90? Odenthal); Konè, Matic (77? Lipani), Thorstvedt (39? Fadera); Iannoni (77? Vranckx), Pinamonti, Laurientè (77? Pierini). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sassuolo-Juventus 0-3, gol e assist per David Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo Juventus termina sullo 0-3, David torna al gol! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: David cala il tris in Sassuolo Juventus! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie A | I precedenti di Sassuolo-Juventus; Sassuolo-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Sassuolo-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A. Sassuolo-Juventus 0-3, gol e highlights: autogol di Muharemovic, poi Miretti e David - 0 vs Pisa) e non arriva a tre successi esterni consecutivi in campionato da gennaio 2024, mentre in un singolo torneo non ... sport.sky.it

Una grande Juventus al Mapei Stadium: Sassuolo battuto 3-0 in una sfida senza storia - Ritorno alla vittoria in Serie A per la Juventus, che si impone sul campo del Sassuolo nella partita valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025/2026. tuttomercatoweb.com

Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: Yildiz indemoniato ma sfortunato (6,5), Miretti onnipresente (7). David si riscatta (7) - Ad aprire le danze l'autogol di Muharemovic al 15', poi la squadra bianconera la chiude in 22' ... msn.com

Sassuolo Juventus 0-3 \\ DAVID SHOW: Gol meraviglioso e assist al bacio \\ Serie A 2025/2026

Serie A, Sassuolo-Juventus 0-1 dopo i primi 45': bianconeri alla rincorsa dei giallorossi Lecce-Roma 0-2: capitolini temporaneamente in “zona Champions” Pisa-Como 0-3: lariani quinti ma con una partita in meno. Domani tocca Napoli-Verona e Parma-Inter. - facebook.com facebook

SERIE A I In campo Sassuolo-Juventus CRONACA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.