La Juventus prosegue i contatti con Marcos Senesi, valutando il centrale argentino come possibile rinforzo difensivo. Le discussioni sono state intense nelle ultime ore, evidenziando l'interesse del club per un profilo che coniuga competenza e costi contenuti. La società continua a monitorare la situazione e a valutare le opportunità di mercato per rafforzare la propria linea difensiva.

La Juventus accelera sul fronte difensivo e tiene caldo il nome di Marcos Senesi. Nelle ultime ore sono proseguiti contatti costanti per il centrale argentino, profilo che piace per costi e caratteristiche. La Juventus valuta il timing dell’operazione. Senesi è in scadenza e questo lo rende appetibile anche ad altri club, ma a Torino si lavora su due scenari: provare a bloccarlo subito oppure gettare le basi per giugno, anticipando la concorrenza. Il dossier è attivo e monitorato giorno per giorno. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la difesa con un profilo affidabile, sfruttando una finestra favorevole dal punto di vista contrattuale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Senesi nel mirino: contatti continui

Leggi anche: Juventus: Senesi nel mirino per la difesa

Leggi anche: Senesi, si entra nel vivo: contatti diretti per valutare l’affare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Juve si muove in anticipo: contatti per il colpo Senesi a parametro zero; Ottolini e Comolli lavorano già per l'estate: ecco i 2 nomi argentini per la Juventus che verrà; Nkunku e i rumors sul possibile addio: il Milan ha individuato il sostituto, nel mirino un classe 2006 dell’Angers; Napoli tra presente e futuro, nuovi contatti per Ferguson. E per l'estate occhi su un talento del Brasile.

Ricordate l'obiettivo Senesi? Lo vuole la Juventus a parametro zero - hanno le antenne dritte per le occasioni a parametro zero. firenzeviola.it