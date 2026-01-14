Juventus Senesi nel mirino | contatti continui
La Juventus prosegue i contatti con Marcos Senesi, valutando il centrale argentino come possibile rinforzo difensivo. Le discussioni sono state intense nelle ultime ore, evidenziando l'interesse del club per un profilo che coniuga competenza e costi contenuti. La società continua a monitorare la situazione e a valutare le opportunità di mercato per rafforzare la propria linea difensiva.
La Juventus accelera sul fronte difensivo e tiene caldo il nome di Marcos Senesi. Nelle ultime ore sono proseguiti contatti costanti per il centrale argentino, profilo che piace per costi e caratteristiche. La Juventus valuta il timing dell’operazione. Senesi è in scadenza e questo lo rende appetibile anche ad altri club, ma a Torino si lavora su due scenari: provare a bloccarlo subito oppure gettare le basi per giugno, anticipando la concorrenza. Il dossier è attivo e monitorato giorno per giorno. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la difesa con un profilo affidabile, sfruttando una finestra favorevole dal punto di vista contrattuale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
