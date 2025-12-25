Juventus | Senesi nel mirino per la difesa

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus guarda già oltre il mercato invernale e pianifica rinforzi per l’estate 2026, con Senesi che emerge come uno dei profili più interessanti per irrobustire il reparto difensivo. Il centrale argentino classe 1997, in forza al Bournemouth dal 2022, ha un contratto in scadenza a giugno 2026: da gennaio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus senesi nel mirino per la difesa

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Senesi nel mirino per la difesa

Leggi anche: Calciomercato Inter, la difesa nel mirino

Leggi anche: Italia nel mirino degli hacker: nel 2025 oltre il 10% dei cyberattacchi mondiali, +600% nel settore della Difesa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Barcellona Cerca Rinforzi in Difesa: Otamendi a 37 Anni e Veterani nel Mirino.

juventus senesi mirino difesaJuventus, per la difesa si valuta Senesi a parametro zero per giungo - La Juventus, a giungo, rinforzerà la sua difesa e il nome che sarebbe finito nel mirino dei bianconeri è quello di Marcos Senesi ... it.blastingnews.com

juventus senesi mirino difesaBarcellona e Juventus, sfida per la difesa: nel mirino un ex obiettivo viola - Marcos Senesi, difensore argentino del Bournemouth, è l'obiettivo concreto di Juventus e Barcellona. msn.com

juventus senesi mirino difesaCalciomercato Juve, in difesa torna un vecchio pupillo della dirigenza bianconera! Dalla Premier ipotesi Senesi per l’estate 2026 - Dalla Premier ipotesi Senesi per l’estate 2026 La strategia di mercato della Juventus resta sempre attenta alle oppor ... calcionews24.com

INTER TRA USCITE E INGRESSI: SENESI, FRATTESI E LA TRATTATIVA SEGRETA!

Video INTER TRA USCITE E INGRESSI: SENESI, FRATTESI E LA TRATTATIVA SEGRETA!

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.