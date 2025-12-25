Juventus | Senesi nel mirino per la difesa

La Juventus guarda già oltre il mercato invernale e pianifica rinforzi per l’estate 2026, con Senesi che emerge come uno dei profili più interessanti per irrobustire il reparto difensivo. Il centrale argentino classe 1997, in forza al Bournemouth dal 2022, ha un contratto in scadenza a giugno 2026: da gennaio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Senesi nel mirino per la difesa Leggi anche: Calciomercato Inter, la difesa nel mirino Leggi anche: Italia nel mirino degli hacker: nel 2025 oltre il 10% dei cyberattacchi mondiali, +600% nel settore della Difesa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Barcellona Cerca Rinforzi in Difesa: Otamendi a 37 Anni e Veterani nel Mirino. Juventus, per la difesa si valuta Senesi a parametro zero per giungo - La Juventus, a giungo, rinforzerà la sua difesa e il nome che sarebbe finito nel mirino dei bianconeri è quello di Marcos Senesi ... it.blastingnews.com

Barcellona e Juventus, sfida per la difesa: nel mirino un ex obiettivo viola - Marcos Senesi, difensore argentino del Bournemouth, è l'obiettivo concreto di Juventus e Barcellona. msn.com

Calciomercato Juve, in difesa torna un vecchio pupillo della dirigenza bianconera! Dalla Premier ipotesi Senesi per l’estate 2026 - Dalla Premier ipotesi Senesi per l’estate 2026 La strategia di mercato della Juventus resta sempre attenta alle oppor ... calcionews24.com

INTER TRA USCITE E INGRESSI: SENESI, FRATTESI E LA TRATTATIVA SEGRETA!

Secondo @MatteMoretto, la #Juventus sta seguendo seriamente #Senesi del #Bournemouth. Contratto in scadenza nel 2026, il giocatore sarà disponibile a parametro zero. Su di lui diversi club tra cui #AtleticoMadrid e #Barcellona. x.com

Spunta anche l’ipotesi #Senesi per la difesa della #Juventus I bianconeri, stando a quanto riportato da Matteo Moretto, starebbero seguendo con attenzione il centrale in scadenza a giugno col #Bournemouth L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.