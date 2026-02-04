Jovanotti al Quirinale emozionato e commosso | il presidente Mattarella lo ha nominato Commendatore della Repubblica Il video di Amicait

Jovanotti ha ricevuto ieri la nomina a Commendatore della Repubblica dal presidente Mattarella al Quirinale. L’artista si è commosso mentre ascoltava le parole di congratulazioni e ha anche fatto un passo di danza sui saloni del palazzo, sulle note di Ragazzo fortunato. Un momento che resterà impresso sia per l’emozione sia per l’atmosfera informale che si è creata durante la cerimonia.

(askanews) – Jovanotti accenna un passo di danza nei saloni del Quirinale sulle note di Ragazzo fortunato. Il cantante ha pubblicato un video sul suo account Instagram della visita al palazzo per ritirare, accompagnato da moglie e figlia, l’onorificenza di “commendatore della Repubblica”, concessa dal Presidente Sergio Mattarella. GUARDA LE FOTO Jovanotti tra palco e privato: le foto più belle di Lorenzo Cherubini. «Quando ho saputo di questa onorificenza mi sono commosso pensando soprattutto a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori, che quando ero un ragazzino erano più impauriti che entusiasti della mia passione per un lavoro che per loro era il contrario di un “lavoro”, e che io stesso mi stavo inventando, perché quel lavoro non aveva un nome», ha detto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jovanotti al Quirinale emozionato e commosso: il presidente Mattarella lo ha nominato Commendatore della Repubblica. Il video di Amica.it

Jovanotti ha pubblicato un video su Instagram per ringraziare dell’onorificenza di commendatore della Repubblica ricevuta al Quirinale.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto oggi la nomina a Commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

