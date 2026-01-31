Jovanotti nominato Commendatore della Repubblica da Mattarella

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto oggi la nomina a Commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. La cerimonia si è svolta a Roma, dove il cantante ha accettato l’onorificenza con entusiasmo. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media, con molti fan che hanno festeggiato il riconoscimento per il suo contributo alla musica italiana.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È stato lo stesso cantante, attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram, ad aver comunicato di essere stato insignito dell'onorificenza. Jovanotti ha dedicato la nomina ai suoi genitori, alla sua famiglia, al suo Paese e, ovviamente, a tutti i suoi fan che "hanno reso possibile ciò che sembra impossibile". Il cantante ha condiviso con tutti i suoi follower un video dove si mostra visibilmente emozionato e grato per l'onorificenza conferitagli. "Ho ricevuto dal Quirinale, dal presidente Mattarella, un'onorificenza: da oggi sono Commendatore della Repubblica.

