Jovanotti commendatore della Repubblica | il video del rapper al Quirinale

Jovanotti ha pubblicato un video su Instagram per ringraziare dell’onorificenza di commendatore della Repubblica ricevuta al Quirinale. Nel filmato, il rapper si mostra emozionato e grato, senza troppi giri di parole. La nomina ha fatto discutere tra i fan, alcuni felici, altri più scettici. Intanto, lui si gode il momento e ringrazia chi lo ha sostenuto nel suo percorso.

Jovanotti nominato commentatore posta un video su Instagram per ringraziare dell’onorificenza ricevuta. “Quando ho saputo di questa onorificenza mi sono commosso pensando soprattutto a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori, che quando ero un ragazzino erano più impauriti che entusiasti della mia passione per un lavoro che per loro era il contrario di un ‘lavoro’, e che io stesso mi stavo inventando, perché quel lavoro non aveva un nome”. Così, su Instagram, Jovanotti ha raccontato l’emozione di ricevere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Commendatore della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto oggi la nomina a Commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Jovanotti ha ricevuto ufficialmente il titolo di Commendatore dal Quirinale.

