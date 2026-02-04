Accoltellata e scaricata all’ospedale Ylenia uccisa a 22 anni dal fratello | Sei tutto per me gli scriveva sui social

La tragedia si è consumata a Ponticelli, dove Ylenia, una ragazza di 22 anni, è stata accoltellata e lasciata in strada. È stata portata in ospedale, ma le sue ferite si sono rivelate fatali. Dalla sua vita, sui social, aveva scritto messaggi pieni d’amore per il fratello, che ora è accusato di averla uccisa. La polizia ha già fermato l’uomo e sta indagando sul motivo di questa furiosa lite familiare.

Una tragedia familiare ha scosso il quartiere di Ponticelli, nella periferia est di Napoli, nel pomeriggio del 3 febbraio. Ylenia Musella, una ragazza di appena 22 anni, è morta dopo essere stata aggredita e colpita con un coltello alla schiena. A portarla d'urgenza all'ospedale Villa Betania è stata un'auto privata, ma quando è arrivata al pronto soccorso aveva il volto gravemente ferito e una profonda ferita sulla schiena. I medici hanno fatto tutto il possibile, ma non sono riusciti a salvarla. Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, la polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello 28enne di Ylenia.

