Una giovane donna di 22 anni, Jlenia Musella, è stata trovata morta a Ponticelli, colpita alla schiena. La polizia ha arrestato il suo fratello, di 28 anni, poco dopo aver confessato l’omicidio. La sera scorsa, gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato l’uomo, che ha subito ammesso di averla colpita. La famiglia e gli amici sono sotto shock, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa abbia portato a questa tragedia.

Jlenia Musella è stata colpita mortalmente alla schiena a Ponticelli. Il fratello, 28 anni, è stato fermato nella notte con l’accusa di omicidio volontario Una lite, le urla in strada, poi il silenzio. Una vicenda scioccante, quella di una ragazza uccisa a Napoli ieri pomeriggio. Si tratta di Jlenia Musella, la 22enne è morta dopo essere stata accoltellata alla schiena nella periferia est della città. A poche ore dal delitto, suo fratello maggiore si è consegnato alla Polizia confessando l’omicidio. Attualmente si trova nel carcere di Secondigliano, accusato di omicidio volontario. La ragazza, ferita, era stata lasciata davanti all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, da un’auto che si è poi allontanata rapidamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Jlenia Musella uccisa a 22 anni: arrestato il fratello dopo la confessione

Approfondimenti su Jlenia Musella

La tragedia si è consumata a Ponticelli, dove Jlenia Musella, 22 anni, è stata trovata morta dopo essere stata picchiata e colpita con un coltello.

La polizia ha arrestato il fratello di Jlenia Musella, la giovane di 22 anni trovata morta con una ferita da coltello.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Jlenia Musella

Argomenti discussi: Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: il fratello ha confessato; Napoli, 22enne uccisa con coltellata alla schiena: arrestato fratello; Ragazza uccisa a Napoli: Jlenia Musella, 22 anni, assassinata con una coltellata alla schiena. Arrestato il fratello; Napoli, omicidio Jlenia Musella: il fratello confessa.

Chi era Jlenia Musella, genitori in carcere e il giallo dell'ultimo weekend a Taranto. Poi la pugnalata mortale dal fratelloTragedia familiare a Napoli, la polizia ha arrestato Giuseppe Musella e il 28enne ha confessato tutto: Ho ucciso mia sorella. Gli inquirenti adesso stanno cercando di ricostruire tutta la dinamica d ... affaritaliani.it

Uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena, il fratello confessa. Lite per la musica ad alto volumeIl giovane, 28 anni, sottoposto a fermo nella notte, si è consegnato alla polizia. Jlenia è stata picchiata e poi scaricata da un'auto davanti all'ospedale (ANSA) ... ansa.it

Si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella. Giuseppe Musella, 28 anni, è stato sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli per l’ omicidio di Jlenia Musella, 22 anni. La ragazza è stata colpita alle spalle - facebook.com facebook

Dramma familiare a #Napoli: per l'omicidio di Jlenia Musella è stato arrestato il fratello 28enne x.com