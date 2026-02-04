Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena arrestato il fratello Giuseppe

La polizia di Napoli ha fermato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena. L’uomo è stato arrestato poco dopo il ritrovamento del corpo della ragazza. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo e quale sia stato il movente di questa tragedia.

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario. La giovane viveva da sola con il fratello, che si era reso irreperibile dopo il delitto prima di essere arrestato.

