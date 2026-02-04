Jilenia Musella uccisa a Napoli fermato il fratello

La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jilenia Musella, trovata morta con una ferita alla schiena. La ragazza di 22 anni è stata uccisa in circostanze ancora da chiarire, e ora il sospettato è stato portato in caserma. La procura ha avviato le indagini per capire cosa sia successo realmente.

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22eenne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

