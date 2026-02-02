Jerry Calà si emoziona ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa il 2 febbraio a 78 anni. L’attore rivela di aver ricevuto da lei un aiuto che considera come un salvataggio, parole che arrivano dal cuore. Calà ha dedicato un pensiero sincero alla psicologa, con cui aveva stretto un rapporto stretto e di grande stima.

Jerry Calà ha condiviso un ricordo intenso e personale di Maria Rita Parsi, la celebre psicologa e psicoterapeuta scomparsa il 2 febbraio all’età di 78 anni. L’attore, oggi 74enne, ha raccontato come l’incontro con la professionista gli abbia letteralmente salvato la vita durante un periodo critico della sua carriera. All’inizio degli anni Ottanta, Calà decise di iniziare un percorso terapeutico con Maria Rita Parsi. Una scelta audace per quei tempi. “ Sono andato in analisi da lei in un periodo in cui ne sentivo il bisogno. Avevo dei problemi dentro di me che da solo non riuscivo a risolvere. Mi dicevano ‘ma cosa fai stavo male con me stesso “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Insieme sul set di Professione vacanze, Jerry Calà ricorda commosso Maria Rita Parsi: “Mi ha salvato la vita”

È morta Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta italiana che ha speso tutta la vita a lottare per i diritti dei bambini.

Se ne va Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini.

Nata a Roma, durante il suo percorso professionale ha lavorato come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta. Nel 1986 ha partecipato alla sceneggiatura delle serie televisiva «Professione vacanze» con Jerry Calà. x.com

