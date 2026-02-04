James Rodriguez sta per lasciare l’Europa e trasferirsi in MLS. Le trattative con il Minnesota United sono in fase avanzata, e ormai manca solo qualche dettaglio prima di chiudere l’accordo. L’attaccante colombiano dovrebbe presto firmare e iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti.

?????? Minnesota United are in advanced talks over deal to sign James Rodriguez.Negotiations at final stages, details to be sorted then all done with the Colombian star.James, keen on the move as @PSierraR @tombogert first reported.???? pic.twitter.comUrPsE1y6pR Una possibile svolta nella carriera di James Rodríguez si sta delineando in MLS. Il fantasista colombiano è al centro di una trattativa con Minnesota United, con le negoziazioni che proseguono in uno stato avanzato e con la pronta disponibilità del giocatore verso questa opportunità. Le indicazioni di mercato fanno intuire che l’accordo possa definire i termini nei prossimi giorni, rappresentando una tappa significativa della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - James Rodriguez a un passo 'MLS: l'accordo è in dirittura d'arrivo

Approfondimenti su James Rodriguez Minnesota United

James Rodriguez sta per trasferirsi negli Stati Uniti.

È in fase di definizione l’accordo tra Maldini e la Lazio, che prevede un prestito con opzione di riscatto per Daniel Maldini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su James Rodriguez Minnesota United

Argomenti discussi: James Rodríguez è senza squadra, eppure ha ancora un grande appeal commerciale e sarà sicuramente il leader della Colombia ai Mondiali 2026; Ufficiale: James Rodriguez entra nel decimo club della sua carriera; La Top 11 di lusso: gli svincolati che potrebbero ancora stupire in Champions e in Serie A; James Rodríguez accetta la riduzione dello stipendio per rinforzare il Club América e sorprende con la proposta al Messico.

Nuova avventura per James Rodriguez: riparte dalla Major League Soccer, firma con Minnesota. Ma non sarà un Designated PlayerJames, che vanta 112 presente con 31 goal con la maglia della Colombia, non sarà un Designated Player: Minnesota ha già infatti in rosa Joaquín Pereyra, Tomás Chancalay e Kelvin Yeboah, da capire a ... calciomercato.com

James Rodriguez vola in MLS: l'ex Real Madrid firma con il Minnesota UnitedLa MLS è pronta ad accogliere un altro big. Il Minnesota United ha intensificato i contatti per portare negli Stati Uniti James Rodríguez,. tuttomercatoweb.com

James Rodríguez è molto vicino al trasferimento in MLS al Minnesota United @CLMerlo #Calciomercato #Transfers x.com

James Rodríguez oggi è senza contratto, ma il suo nome continua a pesare. Nonostante le ultime stagioni complicate e i molti passaggi a vuoto, resta un brand potente e un punto di riferimento imprescindibile: sarà ancora lui a guidare la Colombia verso i Mo - facebook.com facebook