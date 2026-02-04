James Rodriguez vola in MLS! Accordo ad un passo con quel club
James Rodriguez sta per trasferirsi negli Stati Uniti. L’accordo con il club della MLS è ormai vicino e il calciatore colombiano si dice felice di questa nuova sfida. La trattativa procede spedita e la sua partenza si avvicina.
James Rodriguez vola in MLS: l'ex Real Madrid firma con il Minnesota UnitedLa MLS è pronta ad accogliere un altro big. Il Minnesota United ha intensificato i contatti per portare negli Stati Uniti James Rodríguez,. tuttomercatoweb.com
James Rodríguez è molto vicino al trasferimento in MLS al Minnesota United @CLMerlo #Calciomercato #Transfers x.com
James Rodríguez oggi è senza contratto, ma il suo nome continua a pesare. Nonostante le ultime stagioni complicate e i molti passaggi a vuoto, resta un brand potente e un punto di riferimento imprescindibile: sarà ancora lui a guidare la Colombia verso i Mo - facebook.com facebook
