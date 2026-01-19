È morto il papà di Stefano De Martino ballerino e maestro di danza e di vita di un figlio d’arte video

Il mondo dello spettacolo si prepara a ricordare Enrico De Martino, scomparso all’età di 61 anni. Padre e mentore di Stefano De Martino, è stato una figura fondamentale nella formazione artistica e personale del ballerino. La notizia della sua perdita ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e fan, sottolineando il ruolo di Enrico come figura di riferimento nel percorso professionale e di vita di Stefano.

Il mondo dello spettacolo e della danza si stringe attorno a Stefano De Martino: si è spento a soli 61 anni Enrico De Martino, padre del popolare conduttore di Affari Tuoi e, prima ancora, suo primo e più severo mentore. Non era solo il genitore di un volto noto della tv: Enrico era un uomo che aveva respirato l’arte del movimento tra le tavole del San Carlo di Napoli e le scuole della sua Campania, portando con sé quell’eleganza d’altri tempi propria di chi conosce il sacrificio che si cela dietro ogni passo di danza. La sua scomparsa, arrivata dopo una lunga malattia affrontata con dignità, lascia un vuoto profondo non solo negli affetti familiari, ma in quella comunità artistica che solo pochi mesi fa gli aveva tributato un meritato premio alla carriera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

È deceduto questa mattina, 19 gennaio, Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, all’età di 61 anni. La sua salute si era recentemente deteriorata a causa di una malattia. Enrico ha sempre sostenuto la passione del figlio per la danza, facendo di tutto affinché potesse coltivarla. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la famiglia e per chi lo ha conosciuto.

