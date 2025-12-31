Da 55 anni organista a Longuelo | il grazie del Papa al maestro Pelucchi

Da oltre 55 anni, il maestro Pelucchi esercita la professione di organista a Longuelo. Recentemente, al termine della Messa di Natale, il parroco don Luigi Manenti ha letto un messaggio di ringraziamento di Papa Leone XIV, che riconosce il contributo e l’impegno del Maestro. Questa lunga collaborazione testimonia un percorso di dedizione e passione per la musica sacra, apprezzato anche a livello ecclesiastico.

LA LETTERA. La sera di Natale, al termine della Messa, il parroco don Luigi Manenti ha letto il messaggio di ringraziamento di Papa Leone XIV al maestro.

