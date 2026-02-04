A Roma si è aperta l’udienza sul caso dei feriti di Crans. La Procura sta cercando di fare chiarezza, ma la Svizzera non ha ancora inviato documenti ufficiali sulla vicenda. I familiari aspettano notizie, mentre le autorità italiane continuano le indagini.

A Roma, nella sede della Procura della, si è aperto un nuovo capitolo del dramma di Crans, il tragico incidente che ha sconvolto l’Italia e l’Europa nel gennaio 2025. Ieri mattina, alle 9.15 precise, la squadra investigativa guidata dal procuratore capo di Roma ha iniziato l’ascolto dei feriti italiani rimasti coinvolti nell’esplosione di un vagone del treno notturno tra Ginevra e Milano. La stanza, piccola e greve di silenzio, era affollata solo da avvocati difensori, medici legali e i pochi parenti che hanno ottenuto l’accesso. Tra loro, il padre di Elena Moretti, 28 anni, sopravvissuta con gravi ustioni al 40% del corpo: «Non ho chiuso occhio da ieri notte — ha detto con voce spezzata — ho portato con me le sue cartelle cliniche, quelle del San Raffaele, quelle del reparto di rianimazione a Lugano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia: udienza a Roma per i feriti di Crans, la Svizzera non ha inviato atti ufficiali sul caso

Dopo la scarcerazione di Jacques Moretti a Crans-Montana, l'Italia ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera.

A Crans-Montana, 13 italiani sono rimasti feriti e sei risultano dispersi in un incidente.

