A Crans-Montana, 13 italiani sono rimasti feriti e sei risultano dispersi in un incidente. Antonio Tajani, in visita in Svizzera, ha commentato:

" Qualcosa non ha funzionato ". Antonio Tajani non ha dubbi. "Le immagini che abbiamo visto sono drammatiche. Toccherà alla magistratura accertare le responsabilità. L'inchiesta è in corso", ha detto il ministro degli Esteri arrivando a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio in un bar nella notte di Capodanno ha ucciso almeno 47 persone. " L'utilizzo di fuochi d'artificio, seppur piccoli, in un locale così mi sembra una scelta poco responsabile ", ha aggiunto Tajani. E ancora: "Per quanto riguarda l'inchiesta la procuratrice generale mi ha detto che sono già stati effettuati decine di interrogatori e l'obiettivo è quello di vedere quali sono le responsabilità di questa immane tragedia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana: 13 italiani feriti, sei i dispersi. Tajani in Svizzera: "Qualcosa non ha funzionato"

Strage di Crans-Montana, Federgolf: morto il campione genovese Emanuele Galeppini. Farnesina: 'Ricoverati 13 italiani, 6 dispersi' - Molti ricoverati non sono stati identificati' (ANSA) ... ansa.it