Crans-Montana | 13 italiani feriti sei i dispersi Tajani in Svizzera | Qualcosa non ha funzionato
A Crans-Montana, 13 italiani sono rimasti feriti e sei risultano dispersi in un incidente. Antonio Tajani, in visita in Svizzera, ha commentato:
" Qualcosa non ha funzionato ". Antonio Tajani non ha dubbi. "Le immagini che abbiamo visto sono drammatiche. Toccherà alla magistratura accertare le responsabilità. L'inchiesta è in corso", ha detto il ministro degli Esteri arrivando a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio in un bar nella notte di Capodanno ha ucciso almeno 47 persone. " L'utilizzo di fuochi d'artificio, seppur piccoli, in un locale così mi sembra una scelta poco responsabile ", ha aggiunto Tajani. E ancora: "Per quanto riguarda l'inchiesta la procuratrice generale mi ha detto che sono già stati effettuati decine di interrogatori e l'obiettivo è quello di vedere quali sono le responsabilità di questa immane tragedia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
